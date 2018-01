Santos jogou como campeão, diz Leão A certeza no vestiário do Santos após a vitória do sobre o Flamengo, por 2 a 0, neste sábado, no Maracanã foi uma só: "o time voltou a atuar com o um legítimo campeão brasileiro". O técnico santista Emérson Leão não se cansou de distribuir elogios à equipe. "Foi um time próximo daquele do ano passado. Taticamente perfeito", disse Leão. "Por tudo o que as duas equipes apresentaram acho que o placar poderia ter sido 4 a 2 ou 5 a 2." Leão explicou que sua principal preocupação na partida foi anular os dois jogadores mais habilidosos do Flamengo, o lateral-esquerdo Athirson e o meia Felipe. O treinador considerou ter obtido sucesso em seu objetivo, principalmente, porque os dois atletas pouco criaram em campo. O lateral-esquerdo Léo, autor do primeiro gol, considerou como maior mérito da equipe o fato de ter surpreendido o Flamengo. Já o atacante Ricardo Oliveira lamentou não ter tido oportunidades de gol durante a partida, embora tenha perdido dois, mas ressaltou a qualidade do trabalho realizado pelo "grupo". O destaque lamentável na saída dos jogadores, do festivo vestiário santista, foi para o meia Diego e o atacante Robinho. Ambos deixaram o Maracanã sem dar entrevistas. Um esquema foi montado pelo Santos, para que os atletas saíssem enquanto Leão concedia entrevistas, e não falassem com os jornalistas. O motivo alegado foi a pressa para pegar o vôo de volta a São Paulo. Enquanto Diego e Robinho alegavam pressa para não evitar com os jornalistas, o atacante rubro-negro Fernando Baiano, este com raiva, também não falou. Durante a partida, o atleta foi por várias vezes xingado pelos torcedores. Normal - Para o técnico do Flamengo, Nelsinho Baptista, o fato de Fernando Baiano estar aborrecido é natural. O treinador avisou que apesar da derrota e da atuação do time o seu trabalho não sofrerá alteração. "Se nós tivéssemos feito o gol primeiro, a história da partida poderia ter sido outra. Vamos dar continuidade ao trabalho e desenvolvê-lo naturalmente", garantiu o técnico do Flamengo. "Foi uma tarde onde nada deu certo."