Santos lamenta erros no segundo tempo No intervalo, mesmo com o Santos vencendo por 1 a 0, o técnico Vanderlei Luxemburgo já alertava seus jogadores. ?Temos que ter muito cuidado com as jogadas aéreas do Inter, principalmente porque eles têm um especialista no cabeceio, que é o Fernandão", avisou. Não deu outra: no segundo tempo, o time gaúcho virou o jogo e ganhou por 2 a 1, com um gol de cabeça de Fernandão, tirando os santistas da liderança do Brasileiro. "Não conseguimos conter a rapidez dos contra-ataques do Inter e, como eu havia alertado os meus jogadores, isso não pode acontecer, principalmente porque o Inter tem jogadores muito rápidos no ataque, como esse menino que entrou, o Diego, e deu nova dinâmica ao Internacional?, lamentou Luxemburgo. Mas perder a liderança nesse momento não preocupa tanto o técnico do Santos. "Assim como jogamos aqui e perdemos, temos a chance de recuperar uma rodada adiante. O Atlético é o time que está sempre ao nosso lado na tabela e nessa rodada teve méritos ao vencer fora de casa. E, por isso, merece estar na liderança. Nós não soubemos manter a vitória parcial de 1 a 0 que tínhamos na primeira etapa e agora vamos correr atrás dela no próximo jogo, contra o Guarani, no sábado?, disse Luxemburgo. O meia Ricardinho foi bem sincero. Ele afirmou que o Santos foi bem no primeiro tempo, quando soube anular as principais jogadas do Internacional, mas foi mal no segundo. "Foi um desastre total. Não soubemos jogar, o Inter foi melhor e por isso, mereceu virar o jogo e ganhar a partida?, admitiu.