Santos lança camisa em homenagem ao ponto de encontro da torcida

SÃO PAULO - Com a cor branca predominante no novo uniforme, a fornecedora de material esportivo do Santos, a Nike, decidiu prestar homenagem ao ponto de encontro da torcida santista. Na região da nuca há uma estampa com uma ilustração preta que representa a histórica Praça da Independência. A estreia do novo modelo acontece neste sábado, no jogo contra o Grêmio, válido pela terceira rodada do Brasileirão.

Além da homenagem à torcida, a Nike colocou duas faixas, uma preta e uma amarela, em cada manga. As faixas são uma homenagem aos dois títulos mundiais conquistados em 1962 e 1963. O novo uniforme estará disponível em três modelos: masculino (R$ 199,90), feminino (R$169,90) e (R4 159,90).