Santos lança novo uniforme para a temporada 2016

O Santos apresentou nesta terça-feira seu novo uniforme para 2016. Foram apresentados três modelos produzidos pela empresa italiana Kappa, que assinou contrato com o clube até 2019.

O primeiro modelo, predominantemente branco, foi apresentado por Ricardo Oliveira, Elano e Gabriel. No segundo uniforme, com listras mais grossas que o modelo anterior, foram mostrados por David Braz, Lucas Lima e Renato. Um terceiro manto, em azul, ainda foi exposto por Victor Ferraz. O uniforme de goleiro, quase todo cinza, ficou com Vanderlei.

O acerto com a Kappa foi anunciado no final de outubro do ano passado e traz novidades em relação ao modelo tradicional. A produção do uniforme funcionará da seguinte maneira: a italiana Kappa faz o desenho; a empresa Meltex cuida da produção e a SPR Confecções, empresa que será co-responsável pela gestão, vai se responsabilizar pela distribuição. O clube não receberá a cota anual de patrocínio, mas espera ganhar mais ao final do ano graças ao aumento da margem de lucro na venda dos produtos, que deve subir de R$ 11 para R$ 55 por peça. Assim, a receita do clube com a comercialização pode subir de R$ 3,5 milhões para R$ 8 milhões por temporada.

"Este modelo de negócio, onde o clube é o senhor do uniforme, em que o clube corre riscos, mostra a maturidade da gestão. Estamos levando o Santos a uma linha profissional. Somos os parceiros de nós mesmos.", diz o presidente Modesto Roma Junior.

A estreia do novo uniforme acontecerá no próximo sábado, quando o Santos enfrenta o São Bernardo, pelo Campeonato Paulista.