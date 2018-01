Santos: Leão define goleiro na terça-feira O Santos realiza terça-feira o último treinamento em Jarinu e Leão deve fazer a única definição que falta à sua equipe para a partida de estréia no Paulista, quarta-feira contra o Oeste, em Itápolis: a escolha entre os goleiros Doni e Júlio Sérgio. O treinador santista gosta de manter seus jogadores sob uma certa pressão para que rendam o máximo, sabendo que que há alguém sempre pronto para ocupar a vaga. Se a situação dos goleiros ainda é indefinida, a camisa de titular de centroavante está garantida para Robgol, até mesmo por falta de um atleta para a oposição. Os santistas continuam tentando contratar outro atacante, estão encontrando dificuldades por causa do preço e, enquanto isso, Robgol vai garantindo a posição. Isso deverá ocorrer até mesmo quando os jogadores que estão na seleção Sub-23 retornarem. A função de Robgol está bem definida na cabeça do técnico Leão: marcar gols, apenas isso. Não terá grande trabalho de ajudar na marcação, mas será exigida dele a presença constante dentro da área, para aproveitar os lançamentos de Robinho, Diego e cia. A exemplo do que já havia acontecido com Ricardo Oliveira, esse é o maior atrativo para os centroavantes do tipo matador. Quando o Santos estava negociando com Ricardo Oliveira num momento de indefinição na carreira do jogador, que estava brigando com a Portuguesa de Desportos, Leão ofereceu o argumento definitivo: que ele receberia pelo menos cinco bolas em cada partida para marcar seus gols. Os armadores exageraram nos lançamentos, criaram mais de cinco chances de gol por jogo para o centroavante chegar à artilharia, o que facilitou sua saída para Valencia. Com Robgol não será diferente. Nessa primeira semana de treinamento com bola em Jarinu, o centroavante treinou num time que irá sofrer muitas modificações com a volta dos cinco titulares e ele está ansioso por conhecer os novos companheiros. "Vi as partidas deles pela televisão e acho que vai dar para entrosar bem, a exemplo do que já está acontecendo com os companheiros que estão em Jarinu", disse o atacante.