Santos: Leão exige vitória na estréia O técnico Leão já deu o recado bem claro a todos os seus jogadores: não vai aceitar nenhuma desculpa no caso de um tropeço diante do América de Cali, amanhã, logo no início da madrugada (meia-noite), na cidade colombiana, a 2.600 metros acima do nível do mar. Para o técnico, na condição de atual campeão brasileiro, o Santos, independentemente de estarem ou não os atletas com o melhor condicionamento, tem a obrigação de derrotar o adversário, tricampeão em seu país. Leia mais no Jornal da Tarde