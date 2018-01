Santos: lei da mordaça com a imprensa As coisas mudaram no CT Rei Pelé depois da reunião que o presidente Marcelo Teixeira manteve com a comissão técnica e os jogadores na terça-feira. Depois de cinco jogos sem vencer, o clima começou a pesar e a imprensa passou a ser culpada pelos insucessos do Santos, desclassificado na Libertadores e em má situação no Brasileiro. Nesta quarta, a primeira surpresa dos jornalistas foi a proibição de filmar e fotografar os atletas na caixa de areia. E as represálias prosseguiram, mostrando a vigência de uma espécie de lei da mordaça: o técnico Gallo não atendeu a imprensa, alegando que já havia concedido entrevista na segunda-feira à noite, quando a delegação chegou de Fortaleza, quando havia poucos jornalistas no local. O treinador se comprometeu a dar duas entrevistas por semana e informou que só irá falar na sexta-feira. Os jogadores mais expressivos fizeram sinais de que não poderiam falar e Elton foi o único atleta liberado nesta quarta pela assessoria de imprensa para dar entrevista. O procedimento da assessoria de imprensa provocou revolta nos jornalistas, que pretendiam ouvir Deivid sobre sua provável saída no final do mês, com os goleiros para saber como encaram a busca de um titular para a posição e com Paulo César, que retorna depois de quase um mês de competição.