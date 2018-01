Santos leva boa fase para o Peru Depois de duas grandes vitórias no Campeonato Brasileiro jogando fora de casa, o Santos vai tentar fazer na quarta-feira em Cusco, Peru, o que não conseguiu na Vila Belmiro: vencer o Cienciano para se classificar na Copa Sul-Americana. Os jogadores sabem das dificuldades que enfrentarão, principalmente a altitude de 3.400 metros e o fato de o adversário estar invicto há dois anos em seu campo. ?Sabemos que vai ser um jogo muito mais difícil do que o disputado em casa por causa da altitude, mas vamos lá em busca de uma nova vitória", garantiu o volante Renato. Os jogadores confiam na mudança ocorrida no time entre o último jogo contra os peruanos, que terminou empatado na Vila Belmiro, por 1 a 1, e o de quarta. ?Antes de jogar contra o Bahia, houve uma conversa entre os jogadores para arrumar as coisas que não estávamos fazendo certo?, disse Fabiano, que tem atuado nas últimas partidas como atacante e que ganhou um elogio do técnico Emerson Leão depois da partida contra o Cruzeiro. ?O Robinho foi excelente, Diego muito bom, mas acho que a inteligência ofensiva partiu do Fabiano.? O fato é que o novo esquema tem dado certo. Contra o Bahia e o Coritiba, o time marcou onze gols. ?O professor não quer me ver fixo lá na frente, pois seria uma presa fácil para os zagueiros", comentou Fabiano. Resta a ele fazer uma grande movimentação com Robinho e Diego, como destaca Renato. ?Está tudo dando certo porque o Fabiano prende a zaga e, como troca sempre de posição com Diego e Robinho, o zagueiro saí junto com ele, abrindo espaço para os outros jogadores.? Diego concorda. ?A marcação tem sido individual e com essa troca constante de posição, o trabalho da zaga fica mais complicado.? Mas isso só não basta. ?Estamos sendo competentes na hora da finalização e os gols voltaram a surgir com intensidade?, comentou o meia. O goleiro Fábio Costa simplifica e acha que só mudou uma coisa na equipe nas últimas partidas. ?O time vinha desperdiçando muitas chances nas partidas a agora melhorou bastante o aproveitamento.? Robinho, que marcou quatro gols nas duas últimas partidas e afastou definitivamente a má fase, entende que o trabalho que vem sendo realizado está dando certo. ?Eu e os companheiros temos trabalhado bastante para acertar a finalização e estamos conseguindo.?