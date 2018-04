Santos leva clima de final para jogo da Copa do Brasil em Santa Catarina

SANTOS - Embora esteja a quatro dias do primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, contra o Corinthians, o Santos não guardará energia no jogo desta quarta contra o Joinville, fora de casa, às 22h. Muricy Ramalho não poupará ninguém da primeira partida da segunda fase da Copa do Brasil.

Montillo e Léo são os únicos titulares que ficarão fora do jogo. O meia argentino sofreu estiramento no músculo posterior da coxa esquerda contra o Mogi Mirim, no sábado, e desfalcará o time também nos dois jogos da decisão do Paulista. Com a ausência de Montillo, Muricy Ramalho deverá escalar Felipe Anderson na meia e Galhardo na lateral direita.

O ex-flamenguista foi considerado apto para jogar pela psicóloga do clube, Juliana Fecchio, que acompanhou o lateral desde a morte do seu irmão, Marquinhos, em desastre de carro, no dia 23 de abril. No retorno aos treinos, ele ainda estava abatido e abaixo do peso em razão de dormir pouco e não se alimentar corretamente.

Léo, que ficará fora por problemas físicos, será substituído por Guilherme Santos. Em uma demonstração de que leva a sério o jogo contra o Joinville, Neymar explicou que pediu para treinar na segunda-feira para se condicionar melhor fisicamente. "No último jogo, eu cansei porque fiquei a semana inteira sem treinar. Por isso, procurei me condicionar melhor."

O craque lamentou a ausência de Montillo, que, contratado para dividir com ele a responsabilidade de comandar a equipe, ainda não teve grandes atuações pelo Santos. "O Montillo é um grande jogador, um craque e vamos sentir falta dele, sim, muita falta, mas espero que quem entre no lugar dele faça um bom papel."

BUSCA DO TETRA

Após o treino desta terça, os jogadores tentaram, mas não conseguiram, deixar de falar sobre o primeiro jogo contra Corinthians. Por se tratar da oportunidade de conquistar o tetracampeonato paulista, coisa que nenhum clube conseguiu desde a implantação do profissionalismo em São Paulo, a ansiedade é grande.

"Buscamos isso desde a primeira partida do Paulista. Estamos mais próximos agora e vamos jogar contra uma grande equipe. Vamos respeitar o Corinthians, mas o nosso desejo é vencê-los", disse Neymar. "Os números só abrilhantam mais o clássico e fico feliz pelo Durval (se o Santos se sagrar tetracampeão, será o 11.º título estadual seguido do zagueiro) e pelos outros jogadores, que também fazem história. Vai ser uma grande final", completou ele, que se considera pé-quente por estar na quinta decisão de título estadual em cinco anos de carreira.

"Estamos muito próximos de entrar para a história do clube e não podemos perder essa chance", comentou o zagueiro Edu Dracena.

JOINVILLE X SANTOS

JOINVILLE - Ivan; Carlos Alberto, Rafael, Sandro e Rafinha; Marcus Vinícius, Augusto Recife, Ricardinho e Marcelo Costa; Matheus Carvalho e Lima. Técnico: Arturzinho.

SANTOS - Rafael; Galhardo, Edu Dracena, Durval e Guilherme Santos; Renê Junior, Arouca e Cícero; Felipe Anderson, Neymar e Miralles. Técnico: Muricy Ramalho.

Árbitro - Márcio Chagas da Silva; Horário - 22 horas; TV - Band, SporTV e ESPN; Local - Arena Joinville, em Joinville (SC).