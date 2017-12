Santos leva susto, mas vence na Vila O torcedor do Santos lotou a Vila Belmiro para assistir ao último jogo de Robinho em sua casa e não se decepcionou. Viu o craque jogar bem, marcar dois gols e ser bastante festejado pelos companheiros. A festa ficou completa com a vitória por 4 a 3 sobre o Figueirense, que colocou a equipe na 4ª posição, com 36 pontos, apenas 3 a menos que o líder Corinthians. O susto no segundo tempo ? quando o Figueirense marcou 3 gols depois de estar perdendo por 4 a 0 e quase chegou ao empate ? não diminuiu em nada a alegria do jovem atacante, que disse ter realizado o sonho da noite anterior. ?Sonhei que tinha feito dois gols e consegui. No sonho não eram gols de pênalti, mas o importante é que eles valem do mesmo jeito.? Robinho marcou duas vezes em cobrança de pênalti na primeira etapa ? os outros dois foram marcados por Élton e Giovanni ? e ouviu seu nome ser gritado pela maioria dos torcedores. Alguns, ainda aborrecidos com sua insistência em se transferir para o Real Madrid, preferiram manter o silêncio. ?A torcida sempre me apoiou, alguns ficaram tristes com minha saída, mas ganhei títulos importantes pelo Santos, sinto orgulho de ter jogado aqui.? No primeiro pênalti, sofrido por ele mesmo, recebeu, em sua testa, um beijo de Ricardinho como desejo de boa sorte. Pegou a bola e bateu com personalidade, sem possibilidade de defesa para Edson Bastos. ?Na hora de cobrar o primeiro pênalti veio à minha cabeça o desenho de tudo de bom que aconteceu comigo no Santos.? Robinho não foi tão brilhante, como em algumas partidas contra o Corinthians, como diante da LDU na Libertadores e em outras várias ocasiões, mas teve boa atuação na primeira etapa. Antes do intervalo, marcou seu segundo gol, também de pênalti, e praticamente garantiu a vitória ao Santos. Na segunda etapa, o Figueirense fez 3 gols em menos de 15 minutos ? com Cléber, Michel Bastos e Edmundo ?, ameaçando a festa do atacante. Gallo foi chamado de ?burro? pela torcida, mas o Figueirense não ousou empatar. Robinho não merecia o castigo. Seria duro demais para quem deu dois títulos brasileiros à equipe e um segundo lugar na Libertadores. O craque joga pela última vez com a camisa do Santos na quarta-feira, contra o Paysandu, no Pará. Depois viaja para Madri, onde será apresentado como novo reforço do Real Madrid provavelmente no sábado.