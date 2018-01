Santos levará refugiados sírios para ver jogo contra o Inter

O Santos vai levar 100 refugiados sírios, entre homens, mulheres e crianças, para assistir à partida contra o Internacional, neste domingo, às 11 horas, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os refugiados também devem visitar o Memorial das Conquistas, que fica no próprio local.

Segundo Mohamed El Kadri, responsável pela associação que ampara os sírios no Brasil, a iniciativa foi do próprio clube, que pretende aumentar a sua participação em causas sociais.

No ano passado, o Santos apoiou a Unicef em uma campanha para crianças portadoras de necessidades especiais. "O futebol é uma paixão não só no Brasil, mas todo o mundo. É o mínimo que podemos fazer por eles", disse a diretoria do clube santista.