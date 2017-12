Santos libera centroavante Marcelo Peabiru O contrato do centroavante Marcelo Peabiru venceu no dia 20 do mês passado, prazo que o Santos tinha para exercer o direito de preferência para a aquisição do jogador e pagar um valor que havia sido estipulado para a permanência dele na Vila Belmiro. "O Santos não se interessou em exercer seu direito de preferência e liberou o atleta", explicou o diretor jurídico do clube, Mário Mello. Segundo ele, o contrato prorrogado até 31 de dezembro foi o de Val Baiano, que continua no time. Há uma outra versão, não oficial, de que o ADAP, clube paranaense ao qual Marcelo está vinculado, havia dobrado o valor do contrato para a renovação.