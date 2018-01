Santos libera jogadores até 3ª feira O treino desta sexta-feira do Santos começou mais cedo, por conta do atraso de Robinho na véspera. E Leão aproveitou para lembrar que o grupo ganhou meia hora na folga que vai até terça-feira. "Não precisa acelerar, pois não adianta ganhar cinco minutos; é preciso ganhar a vida", disse ele, pensando na viagem que a maioria dos atletas fará nesses dias. Sobre o atraso de Robinho, o treinador disse que não conversou com o atacante: "não preciso conversar com ele, pois o silêncio dói mais que qualquer conversa". Mas os jogadores conversaram com Robinho, cobrando maior pontualidade. "Conversamos meio brincando com ele, mas falamos sério", disse Ricardo Oliveira, seu companheiro de ataque. Na seqüência, desculpou o colega: "ele não fez por querer e todos estão sujeitos a isso". Lembrou que já chegou atrasado e todo o grupo sofreu o castigo de treinar mais cedo. Quanto a antecipação do treinamento desta sexta, Ricardo Oliveira achou que foi até uma boa medida. "Às 8h30 o sol tem estado bastante forte e às 7h30 foi mais tranqüilo", disse ele. Logo depois do treino, os jogadores comemoraram o aniversário do meia Diego, que completou 18 anos, com muito ovo e farinha, o que aumentou o clima de descontração no grupo. TEMPO - Leão está aproveitando o período sem jogos desde a desclassificação no Paulista para acertar seu time para o jogo do dia 12, contra o equatoriano El Nacional, pela Libertadores da América. "Foi muito desagradável a desclassificação, principalmente pela forma com que ela ocorreu", disse ele, reafirmando que, dentro de campo, "tínhamos e temos condições para conquistar a vaga, mas não nos deixaram". Ele está impondo um ritmo mais tranqüilo aos treinamentos, que deverão ser acelerados a partir da semana que vem, depois do carnaval. "Se o Santos tivesse que jogar hoje, só teria o Alex como zagueiro, pois André Luís, Preto e Pereira estão contundidos". Por conta disso, chamou Sílvio, do time de juniores, "para treinar e se adaptar a uma função".