Santos libera Marcelinho Carioca O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, disse no final da noite desta quarta-feira que o clube vai liberar o jogador Marcelinho Carioca para procurar um novo clube. A decisão foi tomada depois que o atleta não compareceu ao Centro de Treinamento Rei Pelé, na cidade de Santos, na reapresentação do elenco nesta quarta-feira. A equipe santista propôs um contrato de cinco meses com redução salarial, mas como o jogador não se pronunciou oficialmente a favor ou contra a proposta, a diretoria resolveu abrir mão do meia-atacante, que pode ir jogar em um clube do futebol japonês.