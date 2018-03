Santos libera Matheus Jesus para time de Levir Culpi no Japão

A passagem de Matheus Jesus pelo Santos está oficialmente encerrada. Nesta quinta-feira, o clube da Vila Belmiro anunciou que cedeu o volante até o final de 2018 para o Gamba Osaka, time hoje dirigido por Levir Culpi, que comandou o time em boa parte da temporada 2017.

"O Santos FC informa que o atleta Matheus Jesus foi emprestado ao Gamba Osaka, do Japão, até o final de 2018", publicou o Santos em seu perfil no Twitter, confirmando a liberação do Matheus Jesus para o time japonês, que conta no seu elenco com outros dois jogadores brasileiros - o zagueiro Fabio Aguiar e o atacante Ademilson.

A cessão de Matheus Jesus até o fim de 2018 representa, de fato, o fim da passagem do volante pelo Santos, pois esse é exatamente o prazo do encerramento do contrato de empréstimo firmado entre o clube e o Estoril, de Portugal, em julho de 2017, quando ele chegou à Vila Belmiro.

Naquela oportunidade, Matheus Jesus foi anunciado pelo Santos após o clube vencer uma disputa com o São Paulo para contratar o jogador, que estava na Ponte Preta. E a expectativa era de que ele ajudasse a compensar a perda de Thiago Maia, que havia sido negociado com o Lille, da França.

Matheus Jesus, porém, não conseguiu se firmar no Santos, tanto que só disputou 14 jogos pelo clube, sendo quatro em 2018. O jogador, de 20 anos, nem vinha sendo relacionado pelo técnico Jair Ventura para os últimos compromissos do time, perdendo espaço até para o Guilherme Nunes, recém-promovido dos juniores, no banco de reservas.