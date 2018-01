Santos luta contra retranca e cansaço Os jogadores do Santos estão cansados, mas ninguém reclama disso. Afinal, o sonho de chegar às finais de uma Libertadores da América está próximo e não querem desperdiçar a chance, buscando motivação para vender o Independiente de Medellin no jogo desta quarta-feira, na Vila Belmiro. "As últimas vitórias contagiaram a todos e, com mais confiança e ânimo maior, pois o desgaste físico e psicológico em sido muito grande", disse Diego, demonstrando com os bons resultados que a equipe tem conseguido superar esse obstáculo. Diego admite que tem chegado no limite de suas forças no final das partidas. "Estamos preparados para suportar esse ritmo até o final da Libertadores e esperamos sofrer um pouco mais, no bom sentido, até a final para conseguir nosso objetivo, que é esse título". Cansaço à parte, os santistas sabem que será mais um jogo de paciência, já que os adversários jogam retrancado na Vila Belmiro. Eles esperam esse mesmo comportamento por parte do Independiente. "Não podemos atacar que nem índio, com todo mundo na frente porque o contra-ataque deles é muito forte", disse o volante Renato. Léo concorda: "temos que ter toda a paciência, sabendo que temos 90 minutos para vencer a partida" disse o lateral. O capitão Paulo Almeida também está com os pés no chão. "É preciso saber sempre que não vamos marcar o segundo gol antes do primeiro". Disse isso numa alusão de que em primeiro lugar seu time tem que lutar pela vitória e, depois, por uma boa vantagem de gols". Todos sabem disso, mas o objetivo é conseguir uma vitória que dê tranqüilidade no jogo de volta, em Medellin. "Uma vitória aqui torna as coisas mais fáceis, pois podemos até empatar e ficar com a vaga", comentou Paulo Almeida. CONCENTRAÇÃO - Os jogadores do Santos entram em concentração logo depois do coletivo da manhã desta terça-feira, em que Leão irá preparar a equipe para o jogo contra o Independiente. O treinador revelou que não pretende alterar o time para essa partida, mantendo Fabiano no comando do ataque. Embora tenham passado grande parte de seu tempo em hotéis, os jogadores não reclamam. "Isso é muito importante numa fase como essa", disse o atacante Robinho. Léo entende que na concentração os jogadores têm mais condições de descansar e se alimentar melhor. "Além disso, ficamos com a cabeça no jogo, conversamos muito sobre a partida". Mas Léo, com seu bom humor de sempre, reclama: "o que não dá para agüentar é o Robinho e o Diego". Isso, porque os dois garotos brincam muito. "Entram no quarto e tiram o cartão da parede, deixando sem energia, puxam o cobertor quando a gente está dormindo, jogam água, mexem no comando da televisão; é muito difícil agüentá-los". Ao saber da reclamação do colega, Diego riu: "é, ele é a vítima".