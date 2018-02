Santos luta para manter sonho da taça O Santos terá neste domingo uma difícil missão na busca pelo sonhado título brasileiro. Enfrentará seu maior azarão dos últimos anos, o São Caetano, no Estádio Anacleto Campanella, brigando para ultrapassar o líder Atlético-PR ou, pelo menos, para manter-se vivo até a última rodada. A partida começará às 16 horas, mesmo horário em que os atleticanos jogarão contra o Vasco e o São Paulo, que também tem chances, receberá o Flamengo. O retrospecto diante do time do ABC é extremamente desfavorável. Em cinco jogos por Campeonatos Brasileiros, foram quatro derrotas e um empate - ou seja, nenhuma vitória até agora. Na história, houve 13 confrontos, com cinco vitórias do São Caetano, quatro igualdades e quatro triunfos santistas. "Mas tabu foi feito para ser quebrado", lembrou o meia Ricardinho, confiante no sucesso da equipe na reta final da competição. O atleta teve o privilégio de conquistar dois títulos nacionais na carreira, ambos pelo Corinthians. Apesar de os números não entusiasmarem, o Santos tem motivos para acreditar que pode sair do ABC com os 3 pontos. O Azulão tem desfalques de peso, como o atacante Fabrício Carvalho saiu da luta pelo primeiro lugar depois da goleada por 5 a 2 sofrida diante do Atlético, e ainda pode entrar em campo abatido com a injusta perda dos 24 pontos no tapetão, no início da semana. De qualquer maneira, Vanderlei Luxemburgo prefere adotar a cautela e diz, de forma contundente, que não se pode apontar favorito no duelo desta tarde. "O São Caetano fez várias contratações no início do ano e tem um dos melhores elencos do Brasil", comentou o treinador, referindo-se aos desfalques do rival. "E a questão dos pontos perdidos pode até ter efeito contrário e motivar os jogadores." Os santistas, com 83 pontos, encaram a partida como uma verdadeira final. Caso não consigam resultado positivo no ABC e o Atlético-PR, com 85, derrote o Vasco, no Rio, o título irá para Curitiba antes mesmo da derradeira rodada, no próximo fim de semana. É por isso que, na Vila Belmiro, a torcida é grande pelo time de Eurico Miranda, que tenta escapar do rebaixamento. Se houver empate em São Januário, o Santos assumirá a liderança com simples vitória contra o São Caetano. Nesse caso, as equipes chegarão a 86 pontos e os paulistas levam vantagem nos critérios de desempate. "Mas não adianta a gente ficar pensando no Atlético", alertou Luxemburgo. "Independentemente do resultado do Atlético, temos a obrigação de vencer, pois estamos atrás na classificação." Ricardinho, Elano e Basílio, recuperados de contusão, têm boas chances de retornar à equipe, embora o treinador não confirme a escalação. Robinho é o único desfalque certo.