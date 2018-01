Santos luta para ter Preto Casagrande Apesar do volante Preto Casagrande já ter sido anunciado pelo Fluminense como reforço para a temporada, o Santos ainda não desistiu de contar com o jogador. O gerente de futebol Ilton José da Costa esteve reunido com o atleta nesta segunda-feira na tentativa de conseguir a renovação e aguarda até a tarde a resposta.