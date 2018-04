Santos luta pela liderança isolada O Santos considera o confronto desta quarta-feira contra o Atlético-PR uma decisão, pois o vitorioso será o líder isolado do campeonato. Mesmo com os quatro desfalques importantes, Luxemburgo confia na vitória e nesta terça-feira formalizou uma alteração na equipe: Mauro ganhou a condição de titular e Tápia irá para o banco. Antônio Carlos treinou nesta terça-feira, sentiu ainda um pouco de dor no músculo adutor da coxa esquerda, mas disse que a decisão é do treinador. Vai passar por nova avaliação nesta quarta-feira e o mais provável é que atue. Para a vaga do lateral-direito Paulo César, contundido, o escolhido é Flávio. Elano, suspenso, deverá ser substituído por Marcinho, enquanto William ficará com o lugar de Deivid, também suspenso. Basílio continuará no lugar de Robinho, que está na Seleção. Luxemburgo, porém, ainda não confirmou o time, o que só deverá ocorrer pouco antes do jogo. O zagueiro Antônio Carlos comentou que sentiu um pouco de dores, mas ressaltou que treinou o tempo todo. Ele entende o adversário desta quarta-feira como um dos mais perigosos da competição. "Merece todo nosso respeito, mas não podemos jogar pensando no adversário. Temos de continuar jogando o nosso futebol envolvente e alegre, pois precisamos da vitória que nos dará a liderança isolada". Peso - Vanderlei Luxemburgo quer a Vila Belmiro lotada e, como já dirigiu adversários que atuaram na casa santista, sabe que esse fator é muito importante. "Quando vinha jogar aqui tinha de fazer uma preparação especial nos meus jogadores, pois eles se sentiam muito pressionados".