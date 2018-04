Santos: Luxemburgo conta os desfalques Sem Robinho e o goleiro Tápia, que disputam as eliminatórias para a Copa do Mundo, o técnico Luxemburgo começa a montar amanhã o time para enfrentar o Paraná, sábado, na Vila Belmiro, pela Copa Sul-Americana. Para continuar na competição, o Santos precisa vencer por uma diferença de dois gols, já que perdeu por 2 a 1 a primeira partida. O zagueiro Antônio Carlos, que deixou o campo contundido na quarta-feira, dificilmente terá condições de jogo. A maior preocupação de Luxemburgo, porém, é o próximo jogo do Brasileiro, quarta-feira, quando o Santos terá a ausência de pelo menos três titulares: Robinho (seleção), Elano e Deivid (suspensos). Há ainda dois atletas importantes em recuperação médica, Paulo César e Antônio Carlos, e que podem também desfalcar a equipe. Essa partida é de seis pontos, já que o adversário é um dos times que está embolado nas primeiras colocações, e os desfalques serão importantes. O ataque deverá ficar com a dupla reserva Basílio e William, enquanto Elano poderá ser substituído por Luís Augusto. O volante Zé Elias entende que a vitória sobre o Juventude foi importante para dar moral à equipe. "Vínhamos de um resultado que não nos agradou e ela deu um novo ânimo à equipe". O jogador que acaba de chegar do futebol europeu acha que seu rendimento está bom. "Criei na última partida duas ou três oportunidades de gol e é preciso manter essa mesma mentalidade, pois com o grupo e com a superação podemos ser campeões". Zé Elias acredita que se encaixou bem na equipe, mas cobra de si mesmo: "tenho de trabalhar mais ainda, pois acho que estou um pouquinho atrás do pessoal em termos de ritmo de jogo e uma série de coisas, o que é normal, já que eu vinha de um tempo parado e preciso entrar o mais rápido possível no ritmo do grupo". Mauro - O goleiro Mauro comentou o lance do gol do Juventude, em que falhou. "O campo estava muito liso e fui traído pelo pique da bola, mas graças a Deus o Ricardinho fez o gol e dedicou-o a mim". Essa demonstração, segundo o jogador, mostra que "a equipe está muito unida e determinada naquilo que pretende". Lances como esse do gol sofrido, na opinião de Mauro, "não deveriam acontecer, mas acontecem". Acha que não irá atrapalhar sua carreira. "Se eu tiver de continuar como titular, não será esse lance que irá me prejudicar. Eu dependo do Luxemburgo, que é o capitão e o chefe da equipe, que irá escalar a equipe para a próxima partida". Mauro revelou que vai continuar trabalhando forte "para que possa ter nova oportunidade e dar continuidade ao trabalho". Ele comenta que não foi sua primeira partida com a camisa do Santos. "Não era para acontecer, mas suprimos com uma grande vitória".