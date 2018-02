Santos: mais três falam em sair Alex, Paulo Almeida e Renato já estão fora do Santos. André Luís e Léo podem ser os próximos. Ambos têm vínculo com o clube até dezembro, mas possuem cláusulas em seus contratos que lhes dão o direito de sair agora caso recebam uma proposta de fora. "Meu empresário me passou uma oferta da França. Estamos analisando", diz André Luís. "Mas hoje minha cabeça está no Santos e não vou tirar o pé de dividida nenhuma", garante o zagueiro. Já Léo prefere não dar entrevistas. A amigos próximos, ele admitiu que o boato sobre sua possível saída está lhe chateando. Além de André Luís e Léo, outro que anda pensando em sair é Júlio Sérgio. O goleiro está chateado por ter sido eleito o bode expiatório pela queda na Libertadores. Após a derrota por 1 a 0 para o Once Caldas, há oito dias, Júlio perdeu a posição de titular para Mauro. "Tenho contrato com o Santos até dezembro e quero ficar mais uns dois ou três anos. Mas se tiver que sair, eu saio", diz Júlio. Há ainda comentários de que Elano também poderia sair. Mas a diretoria nega ter recebido oferta pelo meia. E, preparados para um desmanche no time, os cartolas correm atrás de reforços. Mas vêm tendo dificuldades. Há poucas opções no mercado. Para a posição de volante um nome comentado é o de Augusto Recife, do Cruzeiro. Mas o diretor de Futebol do Santos, Francisco Lopes, acha difícil a negociação, devido à relação de Luxemburgo com o clube mineiro. Museu Pelé - O prefeito de Santos, Beto Mansur, sugere a Pelé que faça seu museu em outra parte da cidade. A sugestão veio depois que o Rei do Futebol afirmou ao Jornal A Tribuna, na terça-feira, que desistira de fazer seu museu no Emissário Submarino, na Praia do José Menino, devido à falta de apoio da prefeitura. Já o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, quer que o Museu Pelé seja criado na Vila Belmiro, ao lado do Memorial das Conquistas do clube.