Santos: mais um dia sem decisões O Santos teve mais um dia de indefinição e de mistério. O interesse em contratar Vanderlei Luxemburgo - não confirmado oficialmente pela diretoria - pode ter um complicador, já que o clube negocia a renovação do contrato de Marcelinho Carioca, rival do treinador. Enquanto isso não se resolve, Cabralzinho vai procurando manter a tranqüilidade, mas já admite que a demora "é constrangedora e difícil". O técnico, porém, afirmou que o presidente Marcelo Teixeira "está muito ocupado com a reorganização do clube, depois de sua reeleição e com as constantes reuniões da Liga". O contrato de Cabralzinho vence dia 31 e, até lá, ele não pode negociar sua transferência para outro clube. Ele já não faz planos. "Primeiro é preciso definir se vou permanecer para depois fazer o que deve ser feito." O treinador disse também que "o tempo está passando, ficando curto e há muita coisa para definir, como a composição da comissão técnica, quais jogadores permanecerão e o local da pré-temporada". Cabralzinho está em Jaguariúna e espera voltar a Santos com a situação definida. Mesmo acompanhando só de longe as negociações que se desenrolam na Vila Belmiro, ele não acredita numa troca com o Cruzeiro, de Fábio Costa, Elano e Léo por Bosco, Oséas, Paulo Isidoro e Rodrigo. "Nessa hora, há muita especulação, mas não creio nessa troca."