Santos mantém interesse por Fabiano As negociações retrocederam, mas o Santos continua tentando contratar o meio-campista Fabiano, ex-São Paulo e Internacional. Para isso, basta que o jogador volte atrás e aceite o salário que já havia combinado. Esta é, no momento, a prioridade do clube e o técnico Leão mostra interesse no jogador que pode atuar como volante, na armação de jogadas de ataque a até mesmo como atacante, um coringa bem ao gosto do treinador, preocupado com a disputa simultânea do Campeonato Paulista e da Taça Libertadores. Sobre Ricardo Oliveira, as informações são de que a diretoria santista está procurando um entendimento com a Portuguesa para indenizar o clube pela perda do jogador, que conseguiu liminar liberando os seus direitos federativos. Ao mesmo tempo, há a expectativa de apresentar o atacante na festa comemorativa da conquista do Brasileiro, nesta segunda-feira à noite na Vila Belmiro. "Ele já está inscrito e tem condições de jogar no Santos enquanto a liminar estiver valendo", revelou um dirigente. O jogador estava tranqüilo em relação à sua situação legal. ?Não estou preocupado com isso aí e só quero me dedicar aos treinos para readquir logo minha forma física para poder estrear", disse ele, revelando que ficou triste com o desfecho de seu contrato com a Portugesa. ?Isso tudo me deixou muito triste, pois meu pensamento era chegar a um acordo." Em compensação, o jogador disse que a recepção no novo grupo ?foi excelente e o mais importante de tudo é que estou trabalhando com o grupo e daqui a uns dias estarei batendo na bola novamente". Mesmo com toda a festa programada para a comemoração da conquista do Brasileiro, nesta segunda-feira à noite, os jogadores não tiveram folga. Saíram à tarde de Jarinu, onde realizam a pré-temporada e a volta está programada para esta segunda-feira mesmo, por volta das 22 horas. Os jogadores retomam nesta terça-feira os treinamentos e deixam a cidade do interior na sexta-feira, seguindo para Santo André, onde enfrentarão o Santo André.