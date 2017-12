Santos mantém Leão e descarta Ricardinho O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, garantiu nesta segunda-feira a continuidade do técnico Leão no cargo e descartou a possibilidade de contar com Ricardinho para a Copa Libertadores da América. Em relação a novos reforços, ele revelou que não há mais tempo para fechar a contratação e fazer a inscrição do atleta para a competição. Porém, se houver uma proposta no sentido de Ricardinho ir para o Santos, para o Campeonato Brasileiro, disse que ela será estudada. Teixeira falou durante a apresentação do atacante Deivid, que volta ao Santos depois de uma saída atribulada. Deivid revelou que recebeu sete propostas de grandes times brasileiros e escolheu o Santos "porque tenho histórico aqui". Ele explicou que ficou três anos no clube, subiu para o profissional, mas não conquistou títulos. "Essa volta é muito importante para mim, para que eu possa conquistar títulos e me inscrever na história do clube."