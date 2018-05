Santos mantém silêncio sobre o lateral Léo: futuro incerto

SANTOS - O contrato de Léo está a oito dias do fim e o Santos ainda não sabe o que fazer. Na reunião do Conselho Deliberativo do fim de março, dois conselheiros destacaram a importância do ex-lateral (pediu para disputar posição no meio-campo) mais vitorioso da história do clube, sugeriram que ele seja homenageado com jogo de despedida e com uma estátua na Vila Belmiro ou no CT Rei Pelé, mas criticaram o Comitê de Gestão pela última renovação com o jogador no fim do ano passado, considerando-a lesiva aos cofres santistas.

Mas, como o Santos terá eleições presidenciais no fim do ano, a cúpula sinaliza com um novo contrato prêmio para Léo para não correr o risco de sofrer desgaste político. Todos sabem que ele tem prestígio com a torcida e que vai disparar contra os dirigentes se não for atendido na pretensão de continuar no elenco santista, mesmo como um "peso morto". Neste ano, Léo jogou apenas alguns minutos do segundo tempo no time alternativo que empatou por 0 a 0 com o Mixto-MT na estreia do Santos na Copa do Brasil, na Arena Pantanal, em Cuiabá.

Zinho, gerente de futebol do clube, lava as mãos sobre a situação do veterano jogador: "Léo teve o contrato renovado no ano passado pela presidência. Agora é o mesmo caso e não depende da gente. A comissão já conversou com Léo e essa situação vai ser definida pela direção do clube e o atleta".

Oswaldo de Oliveira diz entender a situação. Por ter participado de situações semelhantes em outros clubes, ele diz que é sempre difícil para um jogador vitorioso sair de cena e do mundo rico dos grandes clubes depois de tantas conquistas e idolatria, mas não foge ao ponto central da questão. "Se Léo estiver em condições, vai comigo até morrer, mas se não estiver, o melhor para ele é parar", afirmou.

O treinador já constatou que vai precisar de reforços para que o Santos faça um bom papel no Campeonato Brasileiro, como também tem consciência de que o clube está sem dinheiro e precisa enxugar gastos. O perigo é que o dinheiro a ser gasto na renovação com Léo faça falta para pagar, por exemplo, o reforço necessário para a zaga.