Santos mantém Tiuí, mas presidente nega outros reforços O presidente Marcelo Teixeira acabou com as poucas esperanças dos santistas quanto à contratação de um centroavante goleador para as oitavas-de-final da Copa Libertadores da América. Nesta quarta-feira, durante a solenidade para instituição do Dia do Santos, a ser comemorado em 14 de abril, o dirigente apenas confirmou que Rodrigo Tiuí vai continuar no clube. ?Já temos um acordo com o Fluminense e está praticamente certo um contrato por quatro anos com o jogador?, disse Teixeira. Tiuí foi emprestado ao Santos no começo do ano passado até o dia 30, quando também terminará seu contrato, que terá que ser renovado para ele poder atuar no primeiro jogo pelas oitavas-de-final da Libertadores e no segundo da decisão do Campeonato Paulista. O presidente não se estendeu sobre reforços. ?É difícil, difícil mesmo; muito complicado. Não estamos conversando com ninguém.? Também o diretor de Futebol, Luiz Antonio Ruas Capella, não confirma as informações de que Finazzi e Lenny poderiam chegar à Vila Belmiro para assinar contrato e reforçar o time nas próximas fases da Libertadores e no Campeonato Brasileiro, ao contrário do que se comentava no clube nos últimos dias. ?Só vamos tratar desse assunto após a decisão do Campeonato Paulista?, garantiu o dirigente. Teixeira aproveitou a presença do prefeito de Santos, João Paulo Tavares Papa, de deputados e vereadores para se queixar da falta de colaboração para que o clube tenha um estádio onde possa mandar jogos decisivos. ?É importante que os santistas se unam para que futuramente o Santos não tenha que decidir títulos em São Paulo.? O prefeito prometeu usar sua influência junto a empresários da área industrial de Cubatão e do Porto de Santos para tornar possível a construção de um moderno estádio para o Santos. ?Se não for na ilha será na área continental.? Teixeira mostrou-se mais interessado na colaboração da Prefeitura com o fechamento da rua Tiradentes, para permitir a ampliação da capacidade da Vila Belmiro para 35 mil torcedores.