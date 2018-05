Santos marca apresentação de Dorival para quarta-feira

A diretoria do Santos confirmou nesta terça-feira que o técnico Dorival Junior será apresentado oficialmente pelo clube no dia 30 de dezembro, a partir das 17 horas, na Sala de Imprensa Peirão de Castro do Centro de Treinamento Rei Pelé. O treinador, que vai substituir Vanderlei Luxemburgo, assinou contrato por dois anos com o clube paulista.

Dorival chegou a um acerto com o presidente Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro para assumir o Santos no último dia 18. Em 2009, ele dirigiu o Vasco e conquistou a Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, terá a missão de recolocar o novo clube na rota dos títulos, já que o time não levanta um troféu desde 2007.

"O Dorival é o homem certo, no lugar certo e na hora certa. É um treinador vencedor, capaz de montar uma equipe competitiva, que vem para brigar por campeonatos e não apenas fazer figuração", elogiou o presidente santista.

Na apresentação de Dorival Junior, que também contará com a presença do gerente de futebol Paulo Jamelli, o Santos deverá confirmar a intenção de ter uma comissão técnica permanente a partir da próxima temporada.