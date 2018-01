Santos marca apresentação de Giovanni Acabou a novela: o Santos anunciou nesta sexta-feira que o meia Giovanni será apresentado oficialmente às 17 horas, na Vila Belmiro, em Santos. Os portões estarão abertos para que os torcedores possam recepcionar o ídolo do time vice-campeão brasileiro de 1995. Giovanni está treinando no clube há quase uma semana, mas faltava um documento de liberação do Olympiakos, da Grécia, para confirmar a apresentação. Agora a expectativa é saber se o meia terá condições de jogo para enfrentar o Fluminense, no próximo dia 12, em Santos, pelo Campeonato Brasileiro.