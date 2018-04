Santos marca apresentação de Jean para quinta-feira

O Santos anunciou nesta quarta-feira que o atacante Jean, contratado pelo clube no final da última semana, será apresentado na tarde de quinta no CT Rei Pelé, antes do treinamento da equipe. O jogador, que estava no Al-Sharjah, dos Emirados Árabes, vai ficar no clube paulista até 31 de dezembro de 2009.

Jean está em Santos desde a noite de quinta-feira e já realizou exercícios físicos na sala de musculação no novo clube. No Brasil, ele passou por Flamengo, Vasco, Fluminense, Corinthians e Cruzeiro. No Santos, Jean brigará por uma vaga no time titular com Kléber Pereira, Neymar e Róbson.

"O Jean é um jogador de muita velocidade e que gosta de fazer jogadas pela lateral do campo. Ele será um reforço muito importante para o elenco", afirmou o técnico Vanderlei Luxemburgo, que aprovou a contratação do Santos.