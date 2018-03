Santos: Marco Aurélio quer aproveitar vaga O lateral-direito Paulo César não vem apresentando um bom futebol e no coletivo de ontem (27) Leão escalou Marco Aurélio na posição. O jogador vai atuar pela terceira vez como titular e espera desta vez conquistar a condição de titular. "Vou mesmo me agarrar com unhas e dentes, mas o que importa mais é a vitória do Santos". Marco Aurélio revelou que aguarda essa oportunidade há tempos. "Desde que cheguei no Santos é essa minha intenção, agora estou tendo a oportunidade e não pretendo desperdiçá-la". O jogador se lembra de uma conversa que teve com o técnico Leão antes do início do campeonato, em que ouviu do treinador que era preciso estar sempre pronto para jogar. "De repente, você nem está sendo relacionado e acaba jogando". Mas essa não é a primeira vez que Marco Aurélio atua como titular. "Nas vezes que tive oportunidade de jogar fui bem, mas o Paulo César também estava numa boa fase". Agora, ele pretende se esforçar mais ainda para mostrar serviço. E defende seu colega de posição que vem sendo criticado por deixar a defesa aberta: "a culpa dos gols não é só dele, é do time todo; infelizmente, eles estão saindo daquele lado". Nas vezes que atuou, ele sempre contou com uma boa cobertura do volante Claiton. "Então, preciso entrar com calma, fazer os cruzamentos sem nunca descuidar da marcação".