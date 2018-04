Santos mostra boa vontade para vender Neymar

SANTOS - Depois de alguns dias em silêncio, Odílio Rodrigues resolveu abrir o jogo. E, em entrevistas a emissoras de rádio espanholas, o presidente em exercício do Santos admitiu que está negociando com o Barcelona para vender Neymar agora.

O dirigente falou com a Cadena SER e com a La Xarxa (que significa "a rede" em catalão). A ambas confirmou a informação publicada no sábado passado com exclusividade pelo Estado sobre suas conversas em Madri com a cúpula do Barça. "Estive com Sandro Rosell (presidente), Raúl Sanllehí (diretor de futebol) e Josep Maria (Bartomeu, vice-presidente). A primeira proposta feita por eles não nos satisfez, mas as negociações prosseguem e vamos buscar um acordo que seja bom para o Santos e para o Barcelona."

A definição do valor a ser pago pelo Barça é o que falta para sacramentar a transferência, porque entre Neymar e o clube espanhol já está tudo acertado há algum tempo. E o Santos está ciente de que a vontade de sua estrela é jogar no Camp Nou. "Sabemos que o Neymar tem preferência pelo Barcelona, e o desejo dele conta muito na negociação", disse Odílio à Cadena Ser. Quem o informou sobre a preferência de Neymar pelo time catalão foi o pai do craque.

A boa vontade do Santos para vender o jogador agora contrasta com a postura inflexível de alguns meses atrás, quando dava como certo que Neymar ficaria até o fim do contrato, em junho de 2014.

Dois fatores levaram a essa mudança: a vontade de Neymar de sair agora e a decisão do Comitê Gestor de aprovar a venda imediata para que o clube não fique sem receber nada na saída de sua principal estrela.

Raúl Sanllehí deve se reunir com a diretoria do Santos hoje ou segunda-feira para tentar fechar a contratação. O mais provável é que a conversa seja na segunda, depois da final do Campeonato Paulista.

O dirigente do clube espanhol chegou a São Paulo na quarta-feira e na quinta passou quase todo o dia em Santos. Ele se encontrou com o pai de Neymar no escritório da NR Sports e, depois, a conversa continuou até o início da madrugada numa casa do jogador no Guarujá. Ontem, ele ficou em São Paulo, mas conversou várias vezes por telefone com Sandro Rosell para traçarem a estratégia a ser usada na próxima conversa com a cúpula santista.

Como Neymar tem apenas mais um ano de vínculo na Vila, e a partir de janeiro poderá assinar um pré-contrato para sair de graça seis meses depois, o Barça quer economizar o máximo possível na transação. O Santos sabe que tem pouco poder de negociação, mas mesmo assim tenta convencer os espanhóis a serem mais generosos no pagamento.

Quando o repórter da Cadena SER lhe perguntou se o clube exigiria o valor da multa rescisória ( 65 milhões, o equivalente a R$ 169,6 milhões) para vender Neymar, Odílio Rodrigues deixou claro que nem pensa nisso.

"A multa existe para o caso de uma quebra unilateral de contrato, o que não é o caso. Estamos negociando com o Barcelona para chegar a um valor que agrade às duas partes. Os 65 milhões da multa não servem como valor de referência."

OTIMISMO

Se tudo correr como espera o Barcelona, a contratação será anunciada semana que vem. O plano do clube é deixar tudo acertado antes que Neymar se apresente à seleção, dia 27, no Rio de Janeiro, para iniciar os treinos para a Copa das Confederações.

A intenção de bater logo o martelo é reflexo do temor de que o Real Madrid entre na parada com um caminhão de dinheiro e atrapalhe a negociação.

Os dirigentes do Barça acham impossível Neymar virar a casaca e avaliam os movimentos do Real Madrid como uma tentativa de encarecer a operação ou até de adiar por um ano a chegada do craque ao Camp Nou.

Mas, por precaução, esperam que Raúl Sanllehí volte para casa com o negócio fechado.