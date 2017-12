Santos mostra prévia do novo uniforme nas redes sociais

O Santos divulgou na noite desta terça-feira as primeiras imagens do seu novo uniforme. Ricardo Oliveira e Gabriel foram os modelos da nova camisa nas redes sociais que traz mudanças na gola e a marca Kappa, novo fornecedor de material esportivo. O lançamento oficial será no dia 26, na Vila Belmiro.

A estreia da nova camisa será no dia 30, na abertura no Campeonato Paulista, diante do São Bernardo As vendas nas lojas e na internet devem ter início no dia seguinte ao jogo. Os preços giram em torno de R$ 180 a R$ 200. Serão lançados apenas os uniformes 1 e 2. O terceiro será usado e vendido só na metade de 2016, ainda sem data.

A estratégia montada pelo Peixe é inovadora. O clube, que encerrou o vínculo com a Nike e a Netshoes, terá uma marca própria. Por isso, fechou com a Kappa, com a SPR, que irá distribuir os produtos, e ainda acertará com produtoras dos materiais. O objetivo é aumentar a qualidade dos uniformes e o lucro com a venda deles.

"Quisemos ir à frente e lançar um novo modelo de gestão de material esportivo. Vamos ter todo o controle do processo produtivo, no qual o Santos vai investir e receber por esse produto. Vamos lançar dia 26 de janeiro para a disputa do Paulista", disse o presidente Modesto Roma Júnior durante o evento na Vila Belmiro.