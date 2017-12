Santos muda discurso para enfrentar LDU No Santos, o discurso agora é outro: além do Brasileiro, o time quer conquistar a Sul-Americana e também a Copa Federação Paulista, disputada pelo time B. Luxemburgo trabalhou bem a cabeça dos jogadores reservas para o jogo desta quarta-feira, às 21h50, contra a LDU, em Quito, no Equador. Passou a eles a necessidade de aproveitar a oportunidade de conquistar a competição latina, que pode dar visibilidade ao grupo que luta por uma vaga no time principal. Mauro será o goleiro e Zé Elias jogará como primeiro volante. Esses são os dois titulares escalados pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Para essa partida, ele adotará o esquema 3-5-2 que já usou nos clássicos contra o São Paulo nessa competição, embora com outros jogadores. Vai promover assim a volta do zagueiro Antônio Carlos, que ficou afastado durante dois meses por contusão, e que formará o trio de zaga com Leonardo e Domingos. André Luís ficará no banco e só entrará em caso de necessidade. As laterais serão ocupadas por Flávio e Márcio, enquanto Zé Elias e Preto Casagrande farão a marcação no meio-de-campo. A função de armador ficará com Luis Augusto e o ataque será formado por Basílio e William. Além do zagueiro André Luís, Luxemburgo só poderá contar com o meia Marcinho e os goleiros Tápia e Júlio Sérgio no banco. A opção por escalar o time reserva foi tomada por Luxemburgo, que conversou antes com o presidente Marcelo Teixeira. É que o time está em primeiro lugar no Brasileiro, competição mais importante para os santistas, e o treinador quer evitar que os titulares se desgastem mais ainda com as viagens internacionais e a atuação em cidades de grande altitude. "Temos condições de vencer essa partida com o time que montamos, os jogadores podem dar a resposta esperada", disse o técnico Vanderlei Luxemburgo, prevendo maior dificuldade na partida porque o adversário está dando prioridade à Sul-Americana, "que garante a eles maior visibilidade na mídia do que o campeonato nacional, ao contrário do que ocorre no Brasil". Mas o objetivo do Santos, agora que a questão de jogar com os reservas está pacificada, é também conquistar esse torneio, mantendo sempre a prioridade para o Brasileiro. Altitude - O preparador físico Antônio Mello cuidou dos detalhes da viagem a Quito e ficou em Santos comandando os treinamentos dos titulares. Acostumado a preparar os times para atuarem em altitudes como a da cidade equatoriana, de 2.900 metros, ele não se assusta e já realizou mais de 20 trabalhos como esse, tendo sido vitorioso na seleção de juniores que conquistou os títulos mundial e sul-americano. "Gosto de chegar um dia antes para mostrar a situação aos jogadores, para que eles identifiquem o desconforto que há na altitude, principalmente o respiratório, disse Mello. Para ele, o que incomoda mais os atletas é a velocidade da bola, que dificulta o domínio e o chute, além de atrapalhar bastante o goleiro.