Santos muda o time mas mantém o estilo O Santos terá muitas caras novas para a estréia no Campeonato Paulista, contra o Oeste, em Itápolis, na próxima quarta-feira. Mas o estilo de jogo da equipe será o mesmo apresentado no ano passado. Pelo menos é o que prometem jogadores e comissão técnica. "Nosso time manterá a mesma filosofia e o mesmo estilo, que é o de sempre lutar pelas vitórias", garantiu o técnico Emerson Leão. "Sem os jogadores que estão na seleção (Alex, Paulo Almeida, Elano, Diego e Robinho) é claro que é um pouco inferior ao time do ano passado, mas com a volta deles, será uma equipe superior." As caras novas para a estréia no Paulistão serão o lateral Paulo César, o volante Claiton, o meia Preto e os atacantes Basílio e Robson. "O único problema mesmo é a falta de entrosamento desses jogadores que chegaram", afirmou Renato. "Mas faremos uma boa partida, no mesmo estilo do time do ano passado." Uma das novidades será o lateral-direito Paulo César, que chegou do Paris Saint-Germain para acabar com um problema crônico da equipe. "É um jogador que nos dá ótima opção pela direita. Cruza muito bem", elogiou Leão. Nesta quarta-feira, a equipe realizou um treinamento coletivo. Como o elenco está reduzido, o time reserva teve de contar com cinco chineses que estão em excursão ao Brasil para aprender um pouco de futebol. "Vimos no treino que os novos contratados estão com muita vontade. A toda hora chegavam no gol, mas o adversário não era muito forte", disse Leão. Doni esteve entre os titulares, mas o técnico revelou que está fazendo um revezamento entre os goleiros - os outros são Júlio Sérgio e Mauro. Leão também comentou sobre a polêmica envolvendo Ricado Gomes, técnico da seleção Sub-23. "Eu não poderia ter falado com vocês antes de falar com ele (Ricardo Gomes). Liguei lá e ele me confirmou tudo o que tinha acontecido. Conversamos e ele me disse que não me chamou de aproveitador, mas sim de leviano. Acontece que cada um tem o seu estilo. E precisamos conservar esse estilo. Mas eu ainda acho que o Alex deveria mudar de posição. Eu falei com o Alex e disse que se ele estivesse se sentindo bem onde está, que tudo bem", contou o treinador. Leão admitiu que ainda aguarda a chegada de um reforço para o ataque. E adiantou qual é a bola da vez. "Agora temos também o Christian. Vamos tentando. Se não der certo, a gente começa a lista de novo", explicou o treinador.