Santos não comenta nova punição Os dirigentes do Santos evitaram comentários sobre a nova punição imposta ao clube pelo STJD, interditando a Vila Belmiro por mais três partidas. Com a decisão tomada nesta sexta-feira, as interdições somam nove partidas, quatro delas cumpridas neste campeonato e as demais transferidas para a Copa do Brasil ou para o Brasileiro de 2005. Essa decisão aumenta o interesse do clube pela conquista da Copa Federação Paulista de Futebol, que será decidida domingo na Vila Belmiro entre os times B do Santos e do Guarani. Se os santistas ficarem com o título, garantem a vaga na Copa do Brasil e poderão cumprir a penalidade sem prejudicar o Brasileiro do ano que vem.