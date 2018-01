Santos não define situação do técnico Enquanto a novela da contratação de um novo técnico não se resolve, mantendo-se apenas as especulações de que Nelsinho Baptista poderá vir para a Vila Belmiro, depois que a diretoria acertar a situação de Celso Roth, cujo contrato vai até o próximo dia 31, o Santos busca reforçar o seu elenco para o Campeonato Brasileiro. O gerente de Futebol, Ilton José da Costa, faz segredo, mas garante que a diretoria pretende trazer dois atletas de nível, antes do início do Brasileirão, procurando ainda acertar a situação de jogadores que se encontram em fase de renovação de contrato, como é o caso do lateral Léo e do goleiro Pitarelli. Fora isso, ainda existem pendências com atletas santistas que continuam atuando em outros clubes, como é o caso do meia Robert, que foi reforçar o elenco do São Caetano, por três meses, e de Rubens Cardoso, que também permanece no time do ABC, envolvido na transação para a vinda de Esquerdinha, que deverá permanecer na Vila Belmiro.