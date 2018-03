Santos não desiste da luta na Justiça A diretoria do Santos vai entrar nesta sexta-feira com uma representação junto à Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Futebol, solicitando preliminarmente a suspensão dos efeitos da partida de domingo, entre Corinthians e Botafogo, na final do Paulistão, até que o mérito da ação principal do Superior Tribunal de Justiça Desportiva da CBF seja julgado. Apesar do pedido de liminar para o cancelamento da final do Campeonato Paulista ter sido indeferido pelo STJD, nesta quinta-feira, o presidente santista Marcelo Teixeira já considerou uma vitória o fato do Tribunal acolher ação que vai analisar o uso do ponto eletrônico por dois jogadores corintianos (Ricardinho e Maurício) na partida em que o Santos foi derrotado pelo Corinthians, por 2 a 1. "A diretoria do Santos ainda expressa satisfação de ter recebido o comunicado oficial da FIFA se pronunciando contra a utilização dessa prática", enfatizou o dirigente.