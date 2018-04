Santos não garante mais Marcelinho A diretoria do Santos já admite um retrocesso nas negociações para a renovação do contrato do meia-atacante Marcelinho Carioca, que pode estar acertando com outro time. O jogador não se apresentou hoje, pela manhã, no Centro de Treinamento Rei Pelé, conforme estava previsto para todo o elenco e, depois de um certo suspense, o gerente-executivo de futebol, João Paulo Medina, informou que não tem mais certeza da permanência do atleta na equipe para a próxima temporada.