Santos não garante retorno do técnico Muricy Ramalho nesta sexta-feira

SANTOS - O Santos poderá entrar em campo mais uma vez sem a presença de Muricy Ramalho na beira do gramado, no fim de semana. O treinador passará por nova avaliação médica nesta sexta-feira e tem poucas chances de ser liberado para viajar com a delegação santista até Santa Bárbara d''Oeste, onde o Santos enfrentará o União Barbarense, no sábado, pelo Paulistão.

Muricy passou o fim de semana passado internado no Hospital São Luiz, em São Paulo, por causa de uma diverticulite, inflamação no intestino grosso. O treinador teve alta no domingo, mas não viajou com o time para a estreia na Copa do Brasil, no Piauí, na noite de quarta.

A expectativa era de que o treinador voltasse a comandar o Santos no treino de sexta, depois do frustrante empate por 2 a 2 com o Flamengo-PI - o time vencia por 2 a 0, placar que garante a classificação antecipada e dispensa o jogo da volta, antes de levar o empate.

No entanto, o presidente santista em exercício, Odílio Rodrigues, praticamente descartou o retorno do treinador na sexta. O dirigente acredita que Muricy deverá seguir sob tratamento médico, o que impediria sua viagem até Santa Bárbara d''Oeste, a 180 km de Santos.

"Ele volta ao médico amanhã [sexta] e ainda depende da liberação dos médicos. Ainda está com um desconforto e sob tratamento", declarou o substituto de Luis Álvaro de Oliveira Ribeiro, ainda internado.

Assim, o Santos deverá ser comandado pelo auxiliar Tata no treino desta sexta e na partida de sábado. Ele terá que promover ao menos uma mudança na equipe. Durval, suspenso, não poderá entrar em campo. Deverá ser substituído por Neto, formando dupla de zaga com Edu Dracena.

Já classificado para a próxima fase do Paulistão, o Santos busca seguir entre os quatro primeiros da tabela para garantir vantagem nas quartas de final. Atualmente, o time santista ocupa justamente o quarto lugar, com 33 pontos, a oito do líder São Paulo.