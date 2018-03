Santos não pode cair na catimba, diz Diego Os santistas viram o Corinthians e o Paysandu serem desclassificados da Libertadores e não querem que o mesmo ocorra com seu time amanhã. "Eles caíram na catimba do adversário e nós não podemos fazer isso; temos apenas de jogar o nosso futebol", disse o meia Diego. Para ele, o jogo de amanhã será diferente do realizado semana passada no México, em que marcou o segundo gol santista e garantiu o empate. "Aqui o campo é mais apertado, a torcida fica bem próxima e tudo isso deve dificultar a vida dos mexicanos", comentou. Mas Diego acha que a maior vantagem será jogar em casa, na altitude que estão acostumados. "Temos que tirar proveito disso e também de outras condições que temos quando jogamos na Vila Belmiro", disse ele, explicando que "a equipe é mais rápida e tem condições de manter o mesmo volume de jogo nos 90 minutos de jogo". Diego mais uma vez vai coordenar o time, armando as jogadas de ataque. Robinho tem lugar garantido na equipe, mas ainda não sabe quem será seu companheiro. De qualquer forma, a dupla Diego-Robinho tem grande expectativa para esta partida. "Queremos conquistar esse título e não podemos vacilar", disse Robinho, que revelou otimismo com essa partida. "Espero estar numa noite muito boa, para fazer minhas jogadas e os gols que ajudarão a equipe". Ele estava satisfeito com o apoio que tem recebido do técnico Leão e de seus companheiros nessa fase, que não é das melhores. "É muito importante contar com a confiança de todos os companheiros e esse é um estímulo a mais para que busque melhorar sempre", disse Robinho. Ele ressaltou que seu trabalho está cada vez mais difícil. "Um jogador faz marcação homem a homem e sempre há um outro na sobra", disse ele. Robinho vê um lado positivo nessa situação, mesmo que seu futebol irreverente não tenha aparecido tanto nas últimas partidas. "Segurando dois ou três atacantes, há espaço para outros companheiros virem de trás e realizarem as jogadas". Se não vinha muito bem nas partidas, recebendo críticas pela falta de objetividade, provou que pode mesmo ser apenas uma fase. No jogo de domingo contra o Internacional, ele roubou uma bola no meio de campo, penetrou em velocidade, cruzando para Renato dentro da área. O volante ajeitou para William marcar o gol da vitória santista por 2 a 1. "Foi uma jogada importante e mostra que jogamos de forma coletiva", completouo o atacante.