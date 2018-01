Santos não pode utilizar Nenê amanhã No meio do coletivo de hoje, o técnico Leão recebeu a má notícia: o Paulista só irá liberar o meia-atacante Nenê depois do jogo de quinta-feira, contra o Santos, na Vila Belmiro. Quando chegou ao CT, Leão já tinha uma suspeita de que isso poderia acontecer, mas mesmo assim escalou o novo contratado no time principal. Depois do coletivo, o treinador lamentou a perda e revelou que o Santos poderá jogar com a mesma formação que terminou a partida contra o Santo André, no sábado. Mas Nenê também reclamou de não poder jogar. Ele confessa que estava ansioso pela estréia e procurou dar o máximo no primeiro tempo do coletivo, quando treinou no time principal. "Infelizmente, eles aprontaram essa e não vou poder jogar." Ele ficou satisfeito com o trabalho realizado no primeiro coletivo que participou com a camisa do Santos. "É um time jovem que trabalha muito a sério." Fabiano - Hoje pela manhã, o técnico Leão recebeu o meia Fabiano em sua sala, no CT Rei Pelé. Pouco antes tinha recebido um telefonema do jogador pedindo para conversar e fixou a condição de que a conversa geraria em torno da proposta que havia sido feita pelo atleta no início do mês. Na conversação, Fabiano revelou que estava arrependido por não ter aceito a proposta santista. "Agora, ele pode jogar no Santos, mas isto depende de uma decisão do clube." Na verdade, Fabiano continua interessando ao Santos e a negociação deverá ser fechada nas próximas horas, embora Leão já não revele tanto entusiasmo por sua contratação. Mesmo assim, é um atleta que interessa ao Santos, na medida em que ele joga em várias posições e pode funcionar como um coringa, bem ao gosto do treinador. Quanto a Mancini, Leão disse que soube que o jogador acertou contrato com a Roma. Voltou a dizer que o jogador não foi oferecido ao Santos, mas disse que se ele puder jogar no primeiro semestre na Vila Belmiro, será bem-vindo. A maior preocupação do treinador é exatamente a falta de um lateral, já que Maurinho deixou o clube no meio do ano, e Michel, seu substituto, está contudido. Elano deverá jogar como ala direito e o time terá a volta de André Luiz, já recuperado de contusão. Como Nenê não atuará, Leão deverá escalar Adiel como ponta-esquerda.