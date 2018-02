Santos não quer mais amistosos O Santos desistiu de realizar amistosos entre as partidas da Copa Libertadores da América e definiu nesta terça-feira sua programação visando o jogo do dia 12, contra o El Nacional, em Quito. Na sexta-feira, o grupo viaja para Extrema, onde treinará até segunda-feira, data do embarque para o Equador. ?Nosso time está com aproveitamento de 100% na competição, tendo vencido as duas partidas disputadas até aqui e, como os adversários empataram, uma terceira vitória nos dará tranqülidade", disse o técnico Emerson Leão. O treinador estava satisfeito com a pontualidade dos jogadores, pois nenhum chegou atraso à reapresentação ocorrida nesta terça-feira à tarde no CT Rei Pelé. Outra boa notícia é que os zagueiros Preto e Pereira tiveram alta e já podem treinar. Só André Luís continua em tratamento e será submetido a um exame pouco antes do embarque para Extrema para saber se terá condições de atuar. Robinho e Elano também melhoraram das dores que sentiam e estão confirmados para o jogo contra o El Nacional. Segundo Leão, todos os jogadores chegaram bem dispostos depois dos três dias de folga. ?Eles estão num bom padrão." Os atletas correram bastante em volta do campo e depois tiveram uma leve movimentação com bola. ?Nós fizemos um trabalho bom, puxamos bem para um dia de carnaval, mesmo porque esse treino foi uma preparação para esta quarta-feira, em que a pegada será maior, em dois períodos."