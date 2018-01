Santos não recebeu proposta por Robinho A diretoria do Santos foi lacônica em reação às notícias sobre uma possível negociação de Robinho com o Barcelona: "O Santos não recebeu proposta oficial", limitou-se a responder a assessoria de imprensa do clube. O presidente Marcelo Teixeira tem revelado que o objetivo principal do clube é conquistar os títulos de campeão Paulista e da Libertadores e nenhum dos jogadores será liberado até o fim dessas competições, no meio do ano.