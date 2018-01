Santos não renova e Valencia é liberado antes de rodada final

A diretoria do Santos avisou ao volante colombiano Valencia que não renovará seu contrato, que termina no fim de dezembro, e o jogador pediu para ser liberado antes do final da temporada. Assim, ele não jogará a rodada final do Brasileirão, contra o já rebaixado América-MG, no domingo, na Vila Belmiro.

Desde que sofreu um rompimento nos ligamentos do joelho, Valencia não conseguiu se firmar mais no time. Neste ano, fez apenas duas partidas. Aos 31 anos, ele aguarda alguma proposta para definir seu futuro.

Sem o volante colombiano, o Santos iniciou a semana treinando no CT Rei Pelé. O elenco fez atividade de dois contra dois e, depois, um trabalho tático em campo reduzido. Para este jogo final do ano, o técnico Dorival Júnior contará com o meia Lucas Lima.

"Me sinto bem fisicamente e estou pronto para jogar. O treino foi bem legal e estamos motivados para trabalhar. Isso é visível em todos os atletas. Temos mais uma semana para entrar de férias, temos que seguir dando o nosso melhor", declarou o jogador.