Santos não sabe o destino de Rincón O Santos ainda não sabe o que fazer com Rincón. Hoje a diretoria revelou que o contrato original feito com o jogador terminará fevereiro do ano que vem. Como havia sido suspenso no final do ano passado, houve um acordo por três meses entre as duas partes para que ele disputasse o Paulista, com redução salarial do atleta. Com isso, qualquer negociação do volante colombiano terá que passar pela Vila Belmiro. Se não houver interessados, os santistas terão que realizar novo entendimento, uma vez que os salários originais estão acima da capacidade financeira do clube, em torno de US$ 170 mil. Hoje os dirigentes informaram que o contrato do volante Narciso deverá ser renovado por mais seis meses. O jogador está se recuperando de um transplante de medula, depois de ter curado sua leucemia, e pretende realizar treinamentos físicos leves a partir dos próximos dias. Como os demais atletas, Narciso está recebendo seus salários em atraso, principalmente a parte relativa aos direitos de imagem. Enquanto uma equipe mista vai disputar uma partida amistosa na Coréia, os dirigentes estão trabalhando para acertar novas partidas, visando conseguir receitas para enfrentar as despesas e, principalmente, a folha de pagamento, que está atrasada. É que, com a desclassificação no Paulista, o time só irá voltar a jogar no Brasileiro, com estréia prevista para o dia 2 de agosto, contra o Santa Cruz.