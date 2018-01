Santos não se apresenta com antecipação Ricardinho bem que tentou convencer os companheiros, mas não conseguiu. A idéia do capitão do time era voltar aos treinos já nesta segunda-feira, contrariando a decisão judicial que deu férias até sexta para todos os atletas dos clubes paulistas que disputaram o Brasileiro. Mas o elenco santista preferiu continuar descansando. Os jogadores do Santos estiveram nesta segunda-feira pela manhã no CT Rei Pelé, para ter o primeiro contato com o técnico Oswaldo de Oliveira, contratado durante as férias. Para antecipar o retorno das férias, os dirigentes do Santos elaboraram um documento que deveria ser assinado por todos os jogadores. Mas alguns deles não aceitaram a idéia. Assim, a volta aos treinos foi marcada mesmo para sexta-feira pela manhã.