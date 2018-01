Santos não tem proposta por Alex O Santos informou hoje que não recebeu proposta oficial para a venda de Alex e que o jogador poderá ser negociado se algum clube concordar com a pedida feita pelo presidente Marcelo Teixeira: US$ 8 milhões pela metade dos direitos que o clube tem sobre o jogador. "Queremos US$ 8 milhões pela nossa parte e os outros 50% podem ser negociados livremente", comentou o diretor de futebol, Francisco Lopes, completando: "se o Lúcio está sendo negociado por 23 milhões de euros, por que liberar o Alex por menos se ele é atualmente o maior zagueiro do futebol mundial?".