Santos não terá reforços no domingo O Santos não poderá contar com nenhum dos quatro jogadores contratados esta semana para o jogo de domingo contra o Internacional, na Vila Belmiro. Nesta quarta-feira, todos eles treinaram normalmente no grupo, mas suas documentações não foram regularizadas a tempo. O caso do goleiro Tapia é mais complicado, por ele ser chileno. Depende da concessão de um visto especial do Ministério do Trabalho para que possa exercer sua profissão no Brasil. E esse documento costuma demorar um pouco para sair. Depois disso, terá de reingressar no País por uma das fronteiras. No começo da noite, o técnico Vanderlei Luxemburgo chamou os jornalistas para comunicar que o jogo do dia 27 contra o Guarani, previsto para a Vila Belmiro, foi antecipado para o sábado, 26, às 18 horas, e será realizado no Pacaembu, na Capital. "A Vila Belmiro é nossa casa, vamos sempre jogar aqui e prestigiar nosso torcedor, mas também vamos fazer jogos na capital, pois o Santos tem um número muito grande de torcedores lá". E anunciou que, sempre que possível vai atuar em São Paulo. Se Vanderlei Luxemburgo não terá os quatro reforços contratados esta semana à disposição para domingo, quer uma vitória e assim se aproximar mais dos primeiros colocados. "O Inter está com 17 pontos e uma vitória nossa vai diminuir bem essa diferença", comentou o treinador, que vai exigir mais de seus jogadores. Na análise do treinador, o time já melhorou bastante, mas "tem de melhorar muito ainda". Ele fez esse comentário com base no jogo contra o Vitória e acha que o Santos podia ter vencido de uma forma mais fácil. "O adversário ficou vulnerável e permitiu que nossa vitória fosse mais fácil, mas não fomos objetivos", frisou. Goleiros - Com a chegada do goleiro chileno Nelson Tapia, Mauro vai perder a condição de titular. Nesta quarta-feira pela manhã ele ainda não sabia disso e ficou surpreso quando foi informado por um jornalista. "Quem te disse isso?", perguntou. Quando soube que Luxemburgo havia dado essa informação, teve de se conformar. "Se ele falou, está falado". Mas acha que precisa de uma seqüência de jogos para mostrar todo seu potencial e espera aproveitar bem a oportunidade no domingo, na partida contra o Internacional. E lembrou que o Santos ainda não perdeu nas vezes em que entrou como titular. Júlio Sérgio foi político. "O Santos tem que ter um elenco forte, não é a primeira vez que acontece e nem será a última", disse ele, que passou por uma experiência igual a que Mauro enfrentou quando Doni foi contratado no início do ano e teve de voltar ao banco. Resta a ele continuar trabalhando. "É o que vou fazer. Sei do meu potencial e estou muito satisfeito no Santos e vou cumprir meu contrato até o fim". Luxemburgo disse que irá conversar com os três goleiros reservas - Mauro, Júlio Sérgio e Mateus - mas já garantiu que Tapia é o titular. "Não ia trazer um jogador de 37 anos para fazer experiência". Por enquanto, o clube continuará com quatro goleiros e dessa conversa um deles pode até deixar a Vila Belmiro. "Vamos conversar com eles e aquele que não ficar satisfeito e quiser ir embora, pode ir que não tem problema algum", revelou. A situação de Júlio Sérgio é mais complicada porque já atuou sete vezes no Brasileiro e não pode mais se transferir para outro time do País. "Estou sem jogar e isso dificulta o surgimento de propostas", lembrou. Mauro, por outro lado, foi promovido a titular por Luxemburgo e atuou apenas duas vezes no campeonato nacional, enquanto Mateus, o terceiro homem da posição, ainda não jogou.