Santos não terá Robinho no Paraguai O Santos não terá quinta-feira uma de suas principais armas: o atacante Robinho foi expulso na partida contra o Barcelona e vai desfalcar a equipe no jogo contra o Guarani, no Paraguai, pela Copa Libertadores da América. Vai ficar em casa, torcendo pelos companheiros. "Não vou poder ajudar dentro de casa, mas vou na torcida para que eles façam uma boa partida". O atacante não gosta de aconselhar os colegas, pois acha que "não é muito velho para dar conselho", mas acha que eles precisam ter calma nesse jogo fora de casa. "Isso é fundamental para conseguir a vitória". Robinho sabe que o empate é um bom resultado, mas acha que seu time não tem essa característica. "Nunca jogamos para empatar e nunca vamos jogar, já que time que joga para ganhar pode empatar e aquele que pensa no empate acaba perdendo". Depois do passe de calcanhar para Léo marcar o gol contra a União Barbarense que definiu a vaga no Paulista, Robinho era um dos jogadores mais procurados nesta segunda-feira no CT Rei Pelé. Recebeu mais um elogio do técnico Leão: "ele aumentou a autoconfiança e o trabalho está dando certo. Antes ele era um garoto que se preocupava em driblar muito e isso não trazia resultado coletivo. Agora, ele fecha os espaços, marca gol com a direita e a esquerda e até de cabeça". E o treinador fechou o comentário: "o Robinho está ficando bom nisso". O garoto tem consciência disso e comenta que "o atacante tem que estar sempre pronto para fazer gols e agora que estamos na reta final do Paulista, numa fase decisiva, espero continuar fazendo meus gols. E também na Libertadores, pois assim ajudo meu time". Robinho revelou que nada fez na partida contra a União Barbarense com a intenção de responder ao técnico Sérgio Farias, que o deixava no banco quando treinava o juniores do Santos e chegou a dizer que o atacante não tinha carcaça, que era muito franzino. Nem o passe de calcanhar para Léo marcar teve essa intenção. "Não tenho nada contra esse cidadão. Ele teve uma passagem por aqui e acabou não me aproveitando, mas nem por isso vou ficar triste". Revelou que pretendia jogar naquela ocasião. "Não deu ouvido e continuei batalhando, buscando meu objetivo e hoje sou titular da equipe do Santos". E essa é, na opinião de Robinho, a melhor resposta que poderia dar "para aquelas pessoas que não acreditavam no meu futebol".