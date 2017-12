Santos nega negociação com Inter de Milão Diego na Inter de Milão? A notícia publicada pelo jornal italiano Gazzetta Dello Sport surpreendeu até os dirigentes santistas. O presidente Marcelo Teixeira disse que não havia recebido qualquer proposta para vender o jogador, razão que usou para se negar a comentar o assunto. O pai e procurador do meia, Djair Cunha, revelou que estava surpreso com essa informação: "não sei de onde surgiu esse assunto, mas o Diego não está sendo negociado neste momento; pelo menos eu desconheço qualquer coisa nesse sentido". Mesmo que houvesse algum entendimento entre os italianos e os santistas, um negócio desse vulto dificilmente seria fechado neste momento em que o clube vive seu tumultuado processo eleitoral. Marcelo Teixeira, que ainda não decidiu se sairá candidato à reeleição e aguarda pronunciamento da justiça sobre a validade da convocação da eleição, tem como plataforma a manutenção dos principais jogadores e o anúncio da venda de Diego pode complicar sua pretensão de que a próxima diretoria - encabeçada por ele ou por alguém de sua indicação - vá dar continuidade ao seu trabalho. Na Vila Belmiro, a notícia foi atribuída a empresários que pretendem ganhar dinheiro com a transação. Em junho, já houve grande alvoroço com a proposta do inglês Tottenham: US$ 12 milhões por Diego. Djair Cunha pressionou para o fechamento do negócio, mas o presidente Marcelo Teixeira não concordou e manteve o atleta, dando um aumento salarial e aumentando a participação do atleta no negócio, de 40 para 50%.